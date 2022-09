Like A Dragon Ishin sarà sottotitolato o doppiato in italiano? Arriva la risposta di SEGA

Tra i numerosi annunci dello State of Play di PlayStation di settembre 2022, trasmesso la scorsa notte, vi era anche quello di Like A Dragon Ishin, remake dello spin-off di Yakuza ambientato nel Giappone feudale. Grazie alla comparsa del gioco sui principali store online, possiamo già sapere se supporterà la lingua italiana.

SEGA ha caricato la pagina ufficiale del prodotto su Steam, includendo al suo interno numerose informazioni sul titolo. Stando a quanto scritto nella tabella relativa alle lingue supportate, sembrerebbe che il publisher giapponese voglia seguire l'esempio di Yakuza Like a Dragon. Sebbene il doppiaggio di Like A Dragon Ishin sarà solo ed esclusivamente in lingua giapponese, l'interfaccia e i sottotitoli saranno disponibili in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, cinese (semplificato e tradizionale), giapponese e coreano. Insomma, anche i giocatori italiani potranno godersi il titolo con i sottotitoli nella loro lingua.

Per chi non lo sapesse, il gioco è atteso per il prossimo febbraio 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Non è da escludere che, proprio come tutti gli altri episodi, il titolo sia in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass al lancio o nel periodo immediatamente successivo.

Avete già dato un'occhiata alla sequenza introduttiva di Like a Dragon Ishin?