Like a Dragon Ishin: i trucchi per padroneggiare il nuovo gioco di Yakuza

In attesa di scoprire come proseguirà la serie, i giocatori possono sbizzarrirsi con Like a Dragon Ishin, un’operazione a metà tra remake e remastered che permette ai giocatori europei di mettere le mani sullo spin-off a base di humor e samurai, fino ad oggi disponibile esclusivamente in oriente nella sua versione originale per PS3 e PS4.

Se anche voi state approfittando di questa riedizione del gioco per farvi un giretto nel Giappone feudale, ecco alcuni consigli che potrebbero aiutarvi a sconfiggere i nemici e gestire le risorse nelle prime ore dell’avventura.

Per saperne di più sul gameplay e sulla qualità di questa versione del gioco Ryu Ga Gotoku Studio, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione di Like a Dragon Ishin.

Non preoccupatevi della difficoltà

Al primo avvio di Like a Dragon Ishin vi verrà chiesto di selezionare uno dei livelli di difficoltà disponibili, ovvero Facile, Normale, Difficile o Leggenda. Se non avete mai giocato il titolo RGG Studio e siete indecisi su quale opzione scegliere, vi suggeriamo di partire da quella intermedia, ovvero Normale. Nel corso dell’avventura, infatti, vi basterà accedere al menu delle impostazioni di gioco per modificare il livello di sfida verso l’alto o verso il basso nel caso in cui quello selezionato all’inizio non fosse adatto alle vostre abilità.

Gettatevi sempre nella mischia

Il protagonista di Like a Dragon Ishin può utilizzare ben quattro stili di combattimento diversi, ciascuno dotato di caratteristiche uniche grazie alle quali si possono ottenere enormi vantaggi in situazioni specifiche. Chi vuole trarre il massimo dagli stili in questione, dovrà anche prestare la giusta attenzione ai loro potenziamenti e, pertanto, dovrà accumulare quanta più esperienza possibile. È proprio questo il motivo per il quale vi sconsigliamo di tralasciare i combattimenti: ogni volta che incontrate un gruppo di brutti ceffi o vi viene proposto uno scontro, approfittatene e fateli a pezzi con la vostra katana. Con un po’ di dedizione, riuscirete a potenziare in maniera adeguata le quattro tecniche di combattimento e non faticherete mai a sbloccarne le varie skill.

Fermatevi in ogni dojo

Durante le vostre passeggiate in giro per la mappa di Like a Dragon Ishin vi imbatterete in svariati dojo, ovvero palestre in cui è possibile fare una breve sosta al fine di ottenere notevoli vantaggi. Ciascun dojo ospita un maestro specializzato in una specifica tecnica di combattimento, il quale sarà disposto ad insegnarvi un'importante abilità in cambio di alcune risorse. Se volete diventare più forti, non lasciatevi sfuggire nessuna di queste occasioni, poiché le nozioni apprese in questi luoghi vi torneranno parecchio utili.

Accumulate denaro

Avere a disposizione grosse somme di denaro in Like a Dragon Ishin può essere parecchio utile, anche perché il fabbro non si accontenterà dei materiali per potenziare il vostro equipaggiamento e vorrà anche un po’ delle vostre monete per svolgere il lavoro. Se amate combattere, il metodo più rapido per fare soldi facili è quello di sfruttare i dungeon che si sbloccano nel corso del Capitolo 5: si tratta di brevi missioni in cui dovrete eliminare qualche nemico e riscattare le ricompense, le quali consistono solitamente in materiali per il crafting e denaro. Chi preferisce dedicarsi ad attività secondarie, può invece dimostrare la propria abilità nel taglio della legna, uno dei tanti mini-giochi che permette di mettere da parte un gruzzoletto senza particolari difficoltà.

Distruggete i vasi

Spesso e volentieri, noterete che fra le strade delle città esplorabili in Like a Dragon Ishin è possibile trovare alcuni vasi di terracotta apparentemente inutili. A differenza di quanto possa sembrare, però, questi elementi dello scenario potrebbero tornarvi parecchio utili, visto che si tratta di contenitori di oggetti che possono essere distrutti. Se volete un consiglio, non ignorate mai questi vasi e spendete qualche secondo del vostro tempo per distruggerli, così da recuperare oggetti per recuperare salute oppure altre risorse da investire in potenziamenti.

Raccogliete i biglietti

Oltre ai vasi da rompere, in Like a Dragon Ishin si possono trovare in giro anche alcuni biglietti, evidenziati da un luccichio. Se non volete lasciarvi sfuggire un’occasione d’oro, assicuratevi di raccogliere questi oggetti ogni volta che ne trovate uno. Una volta accumulati questi biglietti, potrete recarvi a Fushimi, presso il mercato centrale, e prendere parte ad una sorta di lotteria che potrebbe garantirvi l’accesso a ricchi premi. Insomma, con un po’ di fortuna questi biglietti si potrebbero trasformare in qualcosa di molto più prezioso per il protagonista.

Preparatevi alle missioni più difficili

Di tanto in tanto vi capiterà di raggiungere l’indicatore dell’obiettivo per poi vedere a schermo un avviso che chiede al giocatore se è intenzionato a procedere. In momenti come questi, Like a Dragon Ishin sottintende che la missione che sta per iniziare coinvolge nemici molto forti ed è bene sfruttare tale indizio per non farsi cogliere impreparati. A meno che non l’abbiate già fatto, cercate di potenziare il vostro equipaggiamento e fate scorta di consumabili, così da essere pronti a qualsiasi evenienza.

Usate il viaggio rapido

In maniera simile agli altri Yakuza, anche Like a Dragon Ishin implementa un sistema di viaggio rapido il cui funzionamento è diverso da quello di altri videogiochi. In questo caso non avrete a vostra disposizione i taxi per ovvie ragioni, ma in giro per la mappa potrete trovare alcuni uomini disposti a trasportarvi a bordo di una portantina da un luogo all’altro. Tale funzionalità si sblocca nel corso del Capitolo 4, momento dal quale potrete individuare questi NPC sulla mappa con un’icona viola sulla quale è disegnata una portantina. Ovviamente il trasporto non sarà gratuito e ogni spostamento avrà un costo compreso fra i 500 e i 550 mon.