Like A Dragon Ishin, ora è ufficiale: arriva la demo su PC, PS5 e Xbox Series X/S

Un dataminer lo aveva anticipato in questi giorni: una demo di Like A Dragon Ishin era imminente. La rivelazione si è rivelata corretta, dato che SEGA ha confermato ufficialmente l'esistenza di una versione dimostrativa per lo spin-off di Yakuza ambientato nel Giappone feudale.

E' ora disponibile per il download la Combat Demo di Like A Dragon Ishin su PC via Steam, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Come suggerisce il suo nome, la versione di prova permetterà ai giocatori di poter testare con mano il sistema di combattimento dell'intrigante avventura con protagonista Ryoma Sakamoto, così da potersi fare una prima idea concreta sulle potenzialità dell'opera in vista del lancio previsto il prossimo 21 febbraio su PC e console PlayStation e Xbox sia di attuale che di vecchia generazione.

Remake di Ryu Ga Gotoku Ishin pubblicato per la prima volta su PS4 e PS3 nel 2014 e solo in Giappone, Like A Dragon Ishin permetterà ai fan occidentali della serie Yakuza di poter giocare per la prima volta l'apprezzato Action/Adventure in lingua comprensibile, godendosi in questo modo una versione non solo aggiornata tecnicamente, ma anche arricchita con nuovi contenuti.

Se volete approfondire le vostre conoscenze sull'ultima fatica di Ryu Ga Gotoku Studio, la nostra intervista agli autori di Like A Dragon Ishin vi rivelerà ulteriori dettagli interessanti che vale la pena conoscere.