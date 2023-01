Like A Dragon Ishin: vendetta e dramma nel nuovo, avvincente Story Trailer

Si avvicina l'uscita di Like A Dragon Ishin! su PC e console PlayStation e Xbox, attesa per il 21 febbraio 2023. Per spingere al meglio l'esordio dello spin-off di Yakuza, SEGA pubblica un ulteriore trailer, stavolta tutto incentrato sulla narrativa.

Attraverso il filmato "Blade of Vengeance", la compagnia nipponica ci mostra nuovamente in azione il protagonista Ryoma Sakamoto, membro del clan Tosa accusato dai suoi compagni dell'omicidio del loro leader, in verità ucciso da un misterioso assassino. Ryoma inizierà quindi un viaggio alla ricerca di vendetta nei confronti del killer, in modo così da ripulire il suo nome e dimostrare la propria innocenza.

Oltre a Sakamoto, le cui fattezze sono basate sul celebre protagonista di Yakuza Kazuma Kiryu, nel gioco compariranno tanti altri volti noti ed amati dai fan della serie, tra alleati e nemici del protagonista, rendendo in questo modo ancora più coinvolgente la trama alla base di Ishin. Ma personaggi iconici a parte, nel titolo firmato Ryu Ga Gotoku Studio ci sarà spazio anche per qualche illustre cameo: Kenny Omega e Rahul Kohli saranno in Like A Dragon Ishin sotto forma di Carte Soldato.

Non solo narrativa e drammi: in Like A Dragon Ishin ci sarà spazio per tante attività secondarie, perfette per rilassarsi tra una missione principale e l'altra.