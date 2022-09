Like a Dragon Ishin: un video mette a confronto l'originale e il remake

Uno degli annunci più graditi dai fan all'ultimo State of Play è quello di Like a Dragon Ishin, il remake del vecchio spin-off di Yakuza ambientato nel Giappone feudale e disponibile esclusivamente sulle vecchie console PlayStation. Ma quanto è migliorata la grafica rispetto all'originale?

A darci una prova concreta delle migliorie sul versante tecnico è il canale YouTube Cycu1, che ha pubblicato un fimato comparativo fra il materiale mostrato al reveal di Like a Dragon Ishin e Ryu Ga Gotoku Ishin, ovvero il capitolo originale arrivato sul mercato nel 2014 su PlayStation 3 e PlayStation 4 (versione presa in analisi). Lo YouTuber si è preso la briga di confrontare le stesse scene e le stesse immagini tra le due versioni del gioco, evidenziando quanti passi in avanti siano stati fatti da RGG Studio con il remake in Unreal Engine 4.

Prima di lasciarvi al filmato, molto interessante per chiunque voglia saperne di più sulle differenze visive tra le due produzioni, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate anche un'anteprima di Like a Dragon Ishin a cura del nostro Giuseppe Arace, che ha avuto modo di provare il titolo al Tokyo Game Show 2022.

Sapevate che Like a Dragon Ishin sarà sottotitolato in italiano proprio come l'ultimo capitolo canonico della serie di Ryu Ga Gotoku Studio?