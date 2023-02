Like A Dragon Ishin è su Xbox Game Pass al lancio?

Pubblicato per la prima volta in Giappone su PlayStation 4 e PS3 nel 2014, Like A Dragon Ishin si prepara a fare il suo esordio anche in occidente grazie ad un remake realizzato in Unreal Engine 4 volto a perfezionare ed arricchire ulteriormente l'esperienza offerta dal gioco originale.

Come già confermato da SEGA, lo spin-off della serie Yakuza ambientato nel Giappone Feudale arriverà su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One il 21 febbraio 2023. Ma sappiamo anche se Like A Dragon Ishin sarà subito disponibile al lancio su Xbox Game Pass oppure no? La risposta è no: l'opera firmata Ryu Ga Gotoku Studio non sbarcherà all'interno del servizio in abbonamento Microsoft già al lancio e si potrà giocare soltanto tramite regolare acquisto in formato digitale o fisico.

In ogni caso questo non significa affatto che Like A Dragon Ishin non possa arrivare in futuro sul Game Pass: considerato che la serie principale di Yakuza è già presente all'interno del servizio, è probabile che nel prossimo futuro anche questo spin-off venga aggiunto nel catalogo.



Se avete comunque intenzione di giocarlo presto senza attendere l'esordio sul Game Pass, la nostra intervista agli autori di Like A Dragon Ishin vi svelerà diversi nuovi dettagli interessanti sul progetto che potrebbero spingervi ulteriormente verso l'acquisto. Per saperne di più sul gioco SEGA vi rimandiamo alla recensione di Like A Dragon Ishin.