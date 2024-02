Like a Dragon x Anti Social Social Club: svelata la nuova collezione di moda streetwear

Alle magliette gratis per il successo di lancio di Like a Dragon Infinite Wealth vanno a sommarsi i capi di moda streetwear prodotti da Anti Social Social Club come parte della collaborazione appena sancita con SEGA e RGG Studio.

La collezione di Anti Social Social Club celebra l'acclamata serie di Like a Dragon con una serie di capi di abbigliamento streetwear che trae profonda ispirazione dai personaggi di Kazuma Kiryu e Ichiban Kasuga.

Nell'annunciare questa partnership, i responsabili di SEGA of America spiegano che "Like a Dragon è sempre stato all'avanguardia in fatto di collaborazioni tra mondo reale e virtuale. Questa collezione realizzata è percià un'espressione autentica di innovazione e creatività in entrambe le sfere". La collaborazione viene cementata ulteriormente da una capsule collection realizzata su misura da Anti Social Social Club come parte di un investimento di SEGA nel mercato della moda giapponese.

La collezione a tema Like a Dragon di Anti Social Social Club include felpe, magliette, camicie e accessori come cappelli e bandane, con prezzi che spaziano dai 25 ai 99 dollari: trovate tutti i dettagli nel link in calce alla notizia che rimanda allo store ufficiale di Anti Social Social Club. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Like A Dragon Infinite Wealth, uno Yakuza folle come non mai.