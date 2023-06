Like a Dragon e Yakuza, che succede? Nagoshi e altri sviluppatori tolti dai credits su GOG

Mentre cresce la curiosità per l'arrivo a inizio 2024 di Like a Dragon Infinite Wealth, in rete si discute animatamente dell'inattesa rimozione di Toshihiro Nagoshi e altri sviluppatori storici dai credits dei videogiochi della serie di Yakuza sulle pagine di GOG.

Come sottolineato dai tanti appassionati della saga che stanno seguendo con attenzione queste insolite modifiche apportate alle schede GOG.com dei videogiochi di Yakuza, in diversi titoli della serie è stato rimosso ogni riferimento agli ex sviluppatori dello studio Ryu Ga Gotoku Daisuke Sato e Toshihiro Nagoshi.

Ai due celebri developer della saga di Yakuza che si chiamerà d'ora in avanti Like a Dragon si sommano anche le rimozione dai credits dei team di QLOC e Lab42 che hanno contribuito attivamente alla realizzazione delle remaster di Yakuza 3, 4 e 5, come pure allo sviluppo di Yakuza 0 e Kiwami, The Song of Life e Yakuza Kiwami 2.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Ryu Ga Gotoku Studio e GOG.com, vi lasciamo in compagnia di questo nostro speciale su RGG Summit Summer 2023 e il riassunto delle novità su Like a Dragon, con tanti dettagli inediti su progetti come Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name e lo stesso Like a Dragon Infinite Wealth svelato nel corso dell'Xbox Showcase.