Lil Nas X è nuovo Presidente di League of Legends: tra inno Mondiali 2022 e skin speciale

Riot Games annuncia che Lil Nas X è il nuovo Presidente di League of Legends ("League"), uno dei titoli competitivi più giocati al mondo. In questo ruolo, a partire dai Mondiali di League of Legends 2022 (“Worlds”), il rapper, cantante e cantautore che sfida i generi, sarà responsabile della creazione di momenti musicali esplosivi.

Il primo ordine del giorno di Lil Nas X in qualità di Presidente sarà quello di dare il via ai Mondiali con l'attesissimo inno musicale della competizione, interpretato dallo stesso Lil Nas X. “STAR WALKIN" debutterà il 23 settembre prima dell'inizio dei Mondiali, previsto per il 29 settembre a Città del Messico. Successivamente, Lil Nas X e Riot Games renderanno disponibile una skin di League ("Prestige skin"), unica nel suo genere, per un nuovo campione di League, "K'Sante the Pride of Nazumah". In seguito, Lil Nas X salirà sul palco per un'indimenticabile performance dal vivo alla Cerimonia di apertura dei Mondiali presentata da Mastercard, manifestazione che si concluderà con la finale mondiale al Chase Center di San Francisco sabato 5 novembre.

"Sentivo che era arrivato il momento di provare qualcosa di nuovo. Ho lasciato il mio segno nella cultura pop in tanti modi, e ora è arrivato il momento di affrontare il mondo del gaming. Sarò il più grande presidente di League of Legends di tutti i tempi. Inoltre, creerò il miglior inno dei Mondiali di sempre e organizzerò il più grande, il più figo e il più sexy dei Mondiali nella storia dei Mondiali!", ha dichiarato Lil Nas X. "STAR WALKIN' è l'unica canzone che tutti saranno autorizzati ad ascoltare d'ora in poi. Swag fr!".

"Lil Nas X è il nome più elettrizzante della scena musicale pop contemporanea, quindi quando ha bussato alla nostra porta e ci ha detto di voler diventare presidente di League e unirsi a noi durante i Worlds, abbiamo ovviamente detto 'sì'", ha dichiarato Naz Aletaha, Global Head of League Esports di Riot Games. "Siamo stati tutti colpiti dalla sua visione, dalla sua passione e dal suo innegabile stile, e non vediamo l'ora di vedere cosa porterà sul palco dei Worlds a San Francisco il prossimo novembre".

Progettata in collaborazione con l'artista Lil Nas X, la skin "Prestige Empyrean K'Sante" sarà disponibile dal 3 novembre in tutto il mondo e sarà sbloccabile fino al 14 novembre. La skin in-game non sarà disponibile per l'acquisto diretto, ma potrà essere ottenuta giocando a League of Legends o a Teamfight Tactics durante l'evento in-game dei Worlds 2022. I giocatori dovranno guadagnare valuta di gioco (2.000 token Worlds 2022) per sbloccare permanentemente la skin. Dopo la partnership di Riot Games con Louis Vuitton, la Prestige Skin di Lil Nas X è la prima skin in-game realizzata assieme ad un artista, e darà la possibilità ai giocatori di celebrare questa indimenticabile partnership.

Vi rimandiamo, a proposito della competizione, all’introduzione ufficiale ai Mondiali 2022.