Da Limbo a Agony: i migliori giochi per Nintendo Switch a meno di 3 euro

A ottobre tornano le offerte su Nintendo eShop e per l'occasione vi proponiamo una selezione di giochi per Switch a meno di tre euro, e come ormai saprete molto bene, in questa fascia non si trovano solamente giochi indie e porting di app per smartphone, ma anche giochi AAA e AA non recentissimi ma comunque ancora interessanti a questo prezzo.

Che ne dite ad esempio di Inside a 1.99 euro o This War of Mine Complete Edition allo stesso prezzo, anche Limbo costa 1.99 euro, Green Hell è in vendita a 2.49 euro mentre Tools Up! costa 1,99 euro. Jet Kave Adventure è in offerta a 1.99 euro, così come Hollow mentre Panzer Dragoon Remake costa 2,49 euro in offerta invece di 24,99 euro.

E ancora, Hard West è in sconto a 1.99 euro, Aloof costa solo 99 centesimi e non possiamo non segnalare il brutale Hong Kong Massacre a 1,99 euro. Sconti anche per SteamWorld Dig (1.99 euro), BlazBlue Cross Tag Battle (1.99 euro), Tennis Open 2020 (1.39 euro), Real Boxing 2 (1.49 euro) e Violett a 1,39 euro. In chiusura segnaliamo Agony a 1.99 euro, MotoGP 19 a 2.49 euro, Dex a 1.99 euro, Badland GOTY Edition e Golf Club Wasteland a 1.99 euro l'uno.