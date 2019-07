Limbo è gratis su Epic Games Store: annunciato il prossimo videogioco scaricabile su PC

Come promesso, i vertici di Epic Games mantengono fede alla parola data di regalare un gioco gratis a settimana su Epic Store offrendoci il download di Limbo: l'emozionante puzzle-platform degli autori danesi di Playdead sarà in promozione fino a giovedì 25 luglio.

Grazie al nuovo aggiornamento del client dell'Epic Games Store conosciamo anche il nome del prossimo titolo che sarà messo a disposizione, sempre gratuitamente, a chi possiede un account Epic, con una sorpresa legata alla formula scelta da Epic.

Diversamente dalle scorse settimane, infatti, questa volta il colosso videoludico statunitense si affida al proprio pubblico per decidere quale titolo potrà essere scaricato gratuitamente dal 25 luglio: la scelta potrà ricadere solo su uno tra Moonlighter e This War of Mine.

Nel primo caso, l'action ruolistico di 11 Bit Studios sembra essere la scelta obbligata per tutti coloro che amano le avventure "alla Zelda" basate sull'esplorazione di dungeon e sull'evoluzione di abilità. Nel secondo caso, invece, con This War of Mine i vertici di Epic solleticano il fine palato dei cultori di avventure gestionali venate di elementi survival. Curiosamente, anche quest'ultimo kolossal della scena videoludica indipendente è stato sfornato dalle fucine digitali di 11 Bit Studios.

Cosa ne pensate della formula scelta da Epic Games per proporre il nuovo gioco gratuito dell'Epic Store? Fatecelo sapere con un commento. Se desiderate approfondire la conoscenza dei due titoli che entreranno nel ballottaggio per il gioco gratis di fine luglio, vi lasciamo alla nostra recensione di Moonlighter e alla recensione di This War of Mine.