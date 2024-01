AI Limit: il frenetico Action/RPG post-apocalittico arriva nel 2024 su PC e PS5

Dal publisher CE Games e lo sviluppatore SenseGames arriva un'importante conferma in merito a uno dei giochi più promettente del PlayStation China Hero Project: AI Limit sbarcherà sia su PlayStation 5 che in versione PC nel corso del 2024.

Per chi non avesse mai sentito parlare del progetto, AI Limit è un Action/RPG dai ritmi frenetici ambientato in una realtà sci-fi a tinte post-apocalittiche: i giocatori prenderanno il controllo di Arrisa, un'abile guerriera in viaggio per scoprire le ragioni dietro la fine del suo mondo. Per l'occasione gli autori hanno anche diffuso un gameplay trailer che ci permette di dare uno sguardo più ravvicinato alle potenzialità dell'opera, che si presenta con uno stile grafico che ricorda titoli quali Code Vein e Scarlet Nexus.

Al momento CE Games e SenseGames non hanno rivelato maggiori dettagli su quando AI Limit sarà effettivamente disponibile sul mercato, ma è stata in ogni caso confermato lo stop ai lavori sulla versione PlayStation 4, annunciata in precedenza ma che ora si può considerare definitivamente cancellata. A questo punto non resta che attendere ulteriori novità nel corso del prossimo mese, in attesa di capire quando gli appassionati di Action/RPG potranno mettere le mani sopra questa intrigante avventura collegata al PlayStation China Hero Project.