Limited Run Games annuncia 18 edizioni retail per PS4, PS Vita e Switch

In occasione della sua conferenza E3 2018, Limited Run Games ha annunciato le edizioni retail di 18 giochi per PlayStation 4, PlayStation Vita e Nintendo Switch. Tra questi troviamo Observer, Salt and Sanctuary e Thumper.

Di seguito, la lista completa delle 18 edizioni scatolate annunciate da Limited Run Games:

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas (Nintendo Switch) – Disponibile ora, ordini aperti fino all'11 luglio

Read Only Memories: Collector’s Edition (PS Vita) – 29 giugno

VA-11 HALL-A: Collector’s Edition (PS Vita) – 29 giugno

Night Trap: 25th Anniversary Edition (Nintendo Switch) – luglio

Observer (PS4) – luglio

Salt and Sanctuary (PS4/PS Vita) – 24 agosto

Cosmic Star Heroine (Nintendo Switch) – TBA

Yooka-Laylee (Nintendo Switch) – agosto

Golf Story (Nintendo Switch) – settembre

Layers of Fear: Legacy (Nintendo Switch) – ottobre

Thumper (PS4/Nintendo Switch) – luglio

Senran Kagura: Bon Appetit! – Full Course Edition (PS Vita) – estate 2018

Exile’s End (PS4/PS Vita) – estate 2018

Phantom Breaker Battlegrounds Overdrive (PS4/PS Vita) – estate 2018

Iconoclasts (PS4/PS Vita) – terzo trimestre 2018

The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition (PS4/PS Vita) – primo trimestre 2019

Dust: An Elysian Tail (Nintendo Switch) – TBA

Spelunky (PS4/PS Vita) – TBA

Cosa ne pensate di questa lista? Tra i giochi pubblicata in precedenza in formato retail dal publisher, invece, troviamo PixelJunk Monsters 2, Saturday Morning RPG, Sky Force Anniversary, Revenant Saga, Oddworld Munch's Odyssey, Futuridium EP, Xeodrifter, Rainbow Moon e Shadow Complex.