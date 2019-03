Limited Run Games annuncia l'edizione fisica di The Messenger

Limited Run Games e Special Reserve Games hanno annunciato l'edizione fisica di The Messenger per PlayStation 4 e Nintendo Switch, i preordini sono aperti da oggi e fino al 2 aprile, le copie verranno spedite nel corso del mese di giugno.

Se siete interessati potete effettuare il preorder sul sito di Limited Run Games al prezzo di 34.99 euro/dollari, al momento non sono previsti bonus fisici di alcun tipo, se non una Variant Cover che verrà svelata prossimamente.

The Messenger è un action platform in stile 8-bit che ricorda i classici del genere per NES come Ninja Gaiden, Shatterhand, VICE Projet DOOM e Power Blade, il gioco è stato lanciato lo scorso anno su PC e Nintendo Switch ed è disponibile da oggi anche su PS4 tramite PlayStation Store.

Il notevole successo riscosso da The Messenger ha convinto gli sviluppatori a presentare il DLC Picnic Panic (in arrivo nel corso dell'anno) non escludendo la futura produzione di ulteriori contenuti aggiuntivi e magari di un sequel diretto che possa espandere la storia alla base dell'avventura.