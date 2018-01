Limited Run Games annuncia le edizioni fisiche di Mercenary Kings e Flinthook

Nei giorni scorsiha annunciato le edizioni fisiche di due titoli indie sviluppati da, ovveroper PlayStation 4, PlayStation Vita e Nintendo Switch eper Nintendo Switch.

Mercenary Kings: Reloaded Edition è una riedizione del titolo già disponibile dal 2014 su PlayStation 4 e PC, ed uscirà il 6 febbraio in formato digitale anche su Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation Vita (oltre che sulle due piattaforme già menzionate). Verranno prodotte le edizioni retail delle versioni Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation Vita, e tutte avranno la copertina reversibile.

Flinthook, invece, è uscito lo scorso anno su PlayStation 4, Xbox One e PC. Arriverà su Nintendo Switch in digitale nel corso del 2018 e, come specificato, verrà distribuito anche in edizione fisica da Limited Run Games (la versione retail per PlayStation 4 è stata già venduta in passato e ora è sold out).

Potete ammirare le copertine delle due edizioni, ancora prive di una data d'uscita, nei tweet allegati in calce alla notizia. Per chi non lo sapesse, Limited Run Games si occupa della realizzazione e della distribuzione delle edizioni retail in quantità limitate di alcuni giochi normalmente disponibili esclusivamente in digitale.