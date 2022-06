Limited Run Games: commentiamo l'evento in diretta su Twitch stasera dalle 21:30

Prosegue senza sosta il nostro programma legato agli appuntamenti della Summer Game Fest con l'appuntamento organizzato da Limited Run Games. Il publisher terrà uno spettacolo sui videogiochi destinati ad approdare su PC e console nei prossimi mesi: lo seguiremo in diretta su Twitch.

Il noto editore indipendente ha confermato la partecipazione allo show dei ragazzi di DotEmu, con un approfondimento interamente dedicato all'attesissimo picchiaduro a scorrimento Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge e alle sue edizioni speciali (e retail).

La nostra redazione sarà in diretta dalle ore 21:30 di oggi, lunedì 6 giugno, per tenervi compagnia e commentare insieme a voi l'evento di Limited Run Games e le sorprese previste dal noto publisher. Già che ci siamo, qui trovate l'elenco completo degli appuntamenti mediatici che terremo da qui ai prossimi giorni nella cornice della Everyeye Summer of Games.

In attesa di menare mazzate insieme alle Tartarughe Ninja nel prossimo beat'em up di DotEmu, vi invitiamo a supportarci iscrivendovi al canale Twitch di Everyeye.it per non perdervi nessuna sorpresa dagli showcase che promettono di rendere ancora più infuocate queste giornate già "calienti". Se siete già abbonati ad Amazon Prime, l'iscrizione al nostro canale è gratuita: tutti gli abbonati possono vedere le dirette senza pubblicità e accedere ai canali Telegram e Discord dell'Orda di Everyeye, oltreché recuperare tutte le registrazioni passate e interagire liberamente con la redazione e gli altri membri della community.