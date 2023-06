Limited Run Games Showcase 2023 annunciato: data e ora dell'evento con oltre 20 annunci

Gli eventi estivi non sono ancora finiti: attraverso un twee, Limited Run conferma la nuova edizione del suo showcase LRG3, pronto a rivelare non solo l'arrivo di nuove edizioni fisiche per giochi disponibili attualmente solo in formato digitale, ma anche l'annuncio di opere ancora mai mostrate.

LRG3 2023 si svolgerà mercoledì 12 luglio 2023 alle ore 22:00 italiane e, un po' come visto anche nel Limited Run Games Showcase del 2022, vedrà un mix di annunci relativi a copie fisiche e giochi digitali. Per il momento non ci sono maggiori dettagli su come si svolgerà l'evento in streaming e non è ancora chiara la sua durata complessiva, ma la compagnia conferma che nel corso della trasmissione ci saranno oltre una ventina di annunci, per quello che si prospetta dunque un livestream interessante per i collezionisti e gli amanti del panorama indie.

Sarà possibile seguire la presentazione attraverso Twitch e Youtube, mentre nei prossimi giorni dovrebbero arrivare ulteriori dettagli su ciò che verrà mostrato nel corso di LRG3. Da sempre specializzata nella produzione a tiratura limitata di copie fisiche per giochi distribuiti solo in digitale, Limited Run è una realtà ormai ben consolidata del panorama collezionistico e non mancherà di stupire ancora una volta i suoi fan: tra nuovi videogiochi mostrati proprio nel corso dell'evento e copie retail dei più popolari indie dell'ultimo periodo, ne vedremo delle belle!