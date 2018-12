Limited Run presenta la versione fisica di Jak & Daxter... ma è già sold-out!

Limited Run Games, compagnia specializzata nella realizzazione di versioni retail di giochi digitali, ha annunciato e messo in vendita la versione fisica di Jak & Daxter: The Precursor Legacy per PlayStation 4 in due differenti edizioni: Standard, al prezzo di 24,99 dollari, e Collector's, proposta invece a 74,99 dollari.

La Collector's Edition, oltre ad una copia del gioco, include una scatola da collezione in lamina di metallo, la colonna sonora originale (che comprende demo e versioni alternative), un poster 45x60 cm, una penna USB da 16GB, un set di cartoline, un Orb dei Precursor alto 7 centimetri e un libro intitolato "A Deep Dive into Jak and Daxter: The Precursor Legacy".

Le vendite sono state aperte nella giornata di ieri e si sono svolte in due fasi. Purtroppo, le 5.000 copie della standard e le 2.500 della Collector's Edition sono già tutte sold-out. L'iniziativa ha avuto un successo strepitoso, e al momento entrambe le edizioni non risultano disponibili all'acquisto sul sito ufficiale. Stando a quanto dichiarato da Limited Run, non verranno prodotte altre copie. La maglietta speciale disegnata da Nina Matsumoto, invece, è ancora acquistabile a 24,99 dollari.

La compagnia in ogni caso ha già annunciato che subiranno il medesimo trattamento anche i capitoli successivi della serie, ovvero Jak II: Renegade, Jak 3 e Jak X. I giocatori che li acquisteranno tutti quanti riceveranno in regalo anche una "custodia finta per il gioco che non è mai venuto alla luce: Jak 4".