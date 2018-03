Lindsay Lohan vs GTA 5: l'attrice ha perso il ricorso contro Rockstar e Take-Two

La storia è nota: dal 2013 l'attrice americanaè in guerra con, la star ha accusato la compagnia di aver utilizzato la sua immagine (ovviamente senza alcun permesso) per plasmare il personaggio femminile apparso in tante locandine di GTA V . Oggi arrivano nuovi aggiornamenti sulal vicenda.

La Corte d’Appello dello Stato di New York ha respinto nelle scorse ore il ricorso presentato dagli avvocatori della Lohan contro Take-Two Interactive: La Corte ha stabilito, con un voto di 6-0, la totale estraneità di Rockstar Games dalla vicenda, dichiarando come il personaggio rappresentato in Grand Theft Auto V non abbia alcun legame e alcune somiglianza con l'attrice.

Secondo la Corte, il modello in questione rappresenta lo stereotipo di una giovane ragazza dei tempi moderni, senza palesi rimandi diretti alla figura di Lindsay Lohan. Non è chiaro al momento se la star ricorrerà nuovamente in appello anche se l'ipotesi sembra improbabile, considerando che tutte le cause legalei effettuate dal 2013 ad oggi non hanno sortito alcun effetto benefico per l'attrice.