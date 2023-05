Link adora fare skateboard: spopolano le clip di Zelda Tears of the Kingdom

Il meraviglioso gameplay emergente di Zelda Tears of the Kingdom non fa la gioia dei soli giocatori dell'esclusiva Switch ma anche dello stesso Link, consentendogli di dare libero sfogo alla sua passione per lo skateboard.

Come possiamo intuire ammirando le tante clip che stanno facendo il giro dei social, nel sequel di Zelda Breath of the Wild l'eroe di Hyrule non si limita a scivolare sugli scudi per attaccare i nemici o per scendere velocemente da un'altura ma si serve delle nuove abilità per trasformarsi in un novello Tony Hawk.

Le infinite possibilità offerte da abilità come il Compositor e l'Ultramano consentono al nostro impavido alter-ego di sfrecciare su skateboard improvvisati. Gli sviluppatori al seguito di Eiji Aonuma, consci della passione di Link per lo stake, hanno persino implementato tutta una serie di animazioni speciali per coloro che desiderano compiere trick ed evoluzioni varie!

Prima di lasciarvi alle clip con Link in versione Tony Hawk, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Zelda Tears of the Kingdom, con tutte le riflessioni e le analisi di Giuseppe Arace sul caleidoscopico multiverso di possibilità rappresentato da Hyrule e dalla nuova avventura free roaming di Nintendo appena approdata su Switch.