Link come Eroe di Overwatch? Lo presenta un bellissimo trailer fan-made!

Forse sollecitati dalla conferma della pubblicazione di Overwatch su Nintendo Switch, alcuni artisti ed animatori hanno immaginato il possibile esordio di Link all'interno dell'hero shooter di Blizzard.

Il team, composto da cinque persone, ha dunque dato vita ad un bellissimo trailer fan-made, che riproduce il possibile aspetto dell'eroe di casa Nintendo all'interno di Overwatch. Con una durata di circa un minuto, la clip ci introduce l'Eroe di Hyrule ed il suo equipaggiamento. Immancabile ovviamente la Master Sword, fedele compagna del valoroso protagonista della serie The Legend of Zelda, affiancata dal possente scudo di Link. Il simpatico trailer ci mostra inoltre il nostro eroe in azione, in una versione adulta e particolarmente realistica, vestito di una versione decisamente più tecnologica della sua consueta tunica. Potete visionare questo simpatico trailer fan-made direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare?



Approfittiamo dell'occasione per ricordare ai lettori che la versione per Nintendo Switch dell'hero shooter di Blizzard si prepara ad approdare sul mercato videoludico. Overwatch esordirà infatti sulla console Nintendo il prossimo in occasione del prossimo 15 ottobre. Link non sarà ovviamente presente all'intero del gioco, ma i fan della serie The Legend of Zelda possono nel frattempo dedicarsi al rifacimento di Link's Awakening per Switch: sulle pagine di Everyeye trovate la nostra recensione di The Legend of Zelda Link's Awakening.