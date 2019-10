Link's Awakening: l'aggiornamento 1.01 non migliora il problema del frame-rate

Nintendo ha pubblicato ieri la prima patch per The Legend of Zelda: Link's Awakening, l'update 1.01 che risolve alcuni bug legati all'esplorazione, senza però intaccare uno dei pochi problemi riscontrati nel gioco, ovvero quello dei cali di frame rate.

Link's Awakening infatti si comporta abbastanza bene in modalità dock, tuttavia in modalità portatile, ed in presenza di situazioni di gioco affollate, il gioco subisce cali di frame rate. Questa situazione ha portato gli utenti a richiedere una patch correttiva, anche in virtù della particolare scelta grafica che non dovrebbe appesantire la console in questo modo. L'aggiornamento 1.01, che ricordiamo essere il primo, corregge invece un errore che, in particolari condizioni, non consentirebbe a Marin di muoversi a Toronbo Shores, bloccando così l'avanzamento del gioco. Il download della patch, inoltre, risolve il problema anche nei salvataggi che sono stati afflitti da questo bug. Immaginiamo comunque che Nintendo sia al lavoro anche per risolvere il problema del frame rate, così come è successo con Breath of the Wild.

The Legend's of Zelda Link's Awakening ha ottenuto un grande successo di critica e vendite. Vi ricordiamo che potete leggere la recensione di Link's Awakening sulle pagine di Everyeye.