Link's Awakening protagonista di un lungo gameplay al Nintendo Treehouse!

Il termine del Nintendo Direct ha inaugurato l'avvio di un'ampia serie di attività presso il Nintendo Treehouse: accogliendo come ospite d'eccezione Aonuma, la postazione losangelina ci ha offerto l'occasione per assistere ad una ricca sessione di gameplay del titolo.

Nel corso dell'appuntamento è infatti stata mostrata una sessione di gioco della durata di circa trenta minuti, un'occasione decisamente interessante per iniziare a familiarizzare con lo stile e le meccaniche di questo atteso remake. Tra dungeon e ambientazioni dai colori luminosi, il gameplay ci accompagna alla scoperta di questa riedizione del gioco esordito su Game Boy nel 1993. A rendere la visione ancora più interessante, vi è la possibilità di ascoltare direttamente da Aonuma la spiegazione di alcune delle dinamiche di gameplay. Vi lasciamo dunque alla visione del video, che potete trovare direttamente in apertura a questa news.

Prima di lasciarvi, ne approfittiamo però per ricordarvi che il nuovo trailer di The Legend of Zelda Link's Awakening, trasmesso durante il Nintendo Direct, ha ufficializzato la data del di uscita dell'atteso remake, che approderà su Nintendo Switch in occasione del prossimo 20 settembre 2019. Per celebrare l'annuncio, la Casa di Kyoto ha inoltre presentato una ricca Limited Edition del gioco, oltre che un nuovo amiibo di Link.