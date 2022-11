Lionel Messi si unirà a PUBG MOBILE nella Global Chicken Cup

Se lo scorso agosto abbiamo seguito il PUBG MOBILE World Invitational 2022 dal montepremi monstre di 3 milioni di dollari, ora è il momento di puntare gli occhi alla PUBG MOBILE Global Chicken Cup che vedrà Lionel Messi come special guest, per una serie di attività e modalità di gioco a tema GOAT.

Con l’aggiornamento alla versione 2.3 del gioco si celebrerà il calcio con la "PUBG MOBILE Global Chicken Cup", caratterizzata da un restyling di più mappe, un gameplay a tema, attività in-game, cosmetici e altro ancora, per mettere nelle mani dei fan il gioco più bello del mondo. Nell'anteprima della Global Chicken Cup di PUBG MOBILE sono state svelate numerose novità, tra cui ulteriori dettagli sull'imminente collaborazione di PUBG MOBILE con il campione Lionel Messi!

Per dare il via a questi entusiasmanti aggiornamenti, Erangel vedrà una serie di cambiamenti nell'ambito dell'aggiornamento della versione 2.3 e della Global Chicken Cup di PUBG MOBILE! Per celebrare la stagione dello sport, verrà aggiunto al gioco un nuovo parco a tema calcistico con campi da esplorare e attività a tema da completare. L'aggiornamento aggiungerà anche una serie di nuovi oggetti, come le sneakers a tema, con cui i giocatori potranno divertirsi. I giocatori potranno partecipare a eventi social a tema calcistico e guadagnare una serie di fantastiche ricompense! I giocatori possono anche scendere su questi campi da calcio e guadagnare rifornimenti segnando gol con i palloni da calcio portatili.

Oltre ai contenuti a tema calcistico, Erangel, Aftermath e Livik subiranno notevoli cambiamenti con questo aggiornamento. Aftermath subirà una revisione completa, con aggiornamenti completi alla mappa, alle armature, alle armi, all'energy system e altro ancora, oltre a nuove meccaniche di gioco destinate a rinnovare e rendere avvincente ogni match. I giocatori apprezzeranno anche le modifiche e le ottimizzazioni apportate alle altre mappe, come l'aggiunta di ulteriori effetti meteorologici a Livik.

Parlando sempre del titolo Battle Royal, lo scorso agosto è stato confermato il crossover tra PUBG Mobile e Dragon Ball.