Liquid Swords: in sviluppo un action GDR hard boiled su Unreal Engine 5

Citati nei mesi scorsi da Epic nel mare di software house che sviluppano su Unreal Engine 5, i ragazzi di Liquid Swords svelano ufficialmente di essere al lavoro su un action GDR ad altissimo budget che trarrà ispirazione dai film hard boiled.

La neonata casa di sviluppo svedese fondata da ex membri di Avalanche, Rockstar, EA DICE e Starbreeze riferisce di essere impegnata nella realizzazione di un titolo tripla A ambientato in una dimensione open world.

Sulle pagine del sito ufficiale di Liquid Swords, i riferimenti al genere hard boiled si ripetono nella descrizione del primo gioco della compagnia, specie nel passaggio in cui gli autori europei spiegano di star realizzando "una versione hard boiled di un poliziesco open world, un'opera singleplayer che si concentra sulle storie degli abitanti di una città piena di violenza e tragicamente oscura. Nel corso della storia si alterneranno momento di brutalità e compassione, lealtà e amore. La città del nostro action RPG open world è un personaggio a se stante che ospita un enorme cast di PNG misteriosi e accattivanti".

Il titolo sarà realizzato in collaborazione con NetEase e, a giudicare dalle dichiarazioni degli sviluppatori, promette di offrire una storia poliziesca per giocatore singolo ambientata in una città 'in cui perdersi'. Le prime due concept art pubblicate da Liquid Swords sono la perfetta rappresentazione della visione creativa portata avanti dagli autori svedesi e NetEase per questo action tripla A su Unreal Engine 5 che, presumibilmente, vedrà la luce su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.