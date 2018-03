LIS Before the Storm: la Limited Edition è ora disponibile, ecco un diorama da scaricare

Per celebrare il lancio delladiin Europa, abbiamo creato un diorama da stampare per i fan che hanno ricevuto con il pre-order le figurine di Chloe e Rachel.

I fan possono scaricare il kit in PDF a questo link, che include tutte le istruzioni necessarie per realizzare la vostra personale scena di Life is Strange: Before the Storm. Ti servono solo colla e forbici!

La Limited Edition è disponibile fin da ora presso i retailer selezionati. Contiene un artbook del gioco e la colonna sonora su CD. Al suo interno è incluso anche l’episodio Bonus intitolato Addio. In esso ritroverete le voci delle doppiatrici originali Ashly Burch & Hannah Telle che hanno riportato in vita i ruoli di Chloe e Max in un emozionante viaggio nostalgico lungo la via dei ricordi.

Life is Strange: Before the Storm è ambientato ad Arcadia Bay tre anni prima degli eventi della prima serie, e vede come protagonista una Chloe Price sedicenne e ribelle che stringe un'improbabile amicizia con Rachel Amber, una ragazza bellissima, estremamente popolare e destinata al successo. Quando la vita di Rachel viene improvvisamente stravolta da un segreto della sua famiglia, questa nuova amicizia sarà ciò che darà forza a entrambe per sconfiggere i propri demoni.