LIT 2024: Macko eSports chiude la Regular Season con una vittoria e si prepara ai Play-Off

È stata un settimana indubbiamente complessa per i Macko eSports, ciononostante sono ugualmente riusciti a concludere la Regular Season del LIT 2024 Spring con una vittoria e a staccare un biglietto per i playoff.

Nella serata di giovedì 7 marzo Macko Esports ha dovuto arrendersi ai ragazzi di Atleta Esport, che in questa tornata primaverile del League of Legends Italian Tournament 2024 hanno dominato assicurandosi la prima posizione in classifica. In compenso, i nostri si sono rifatti il giorno successivo sconfiggendo EKO Academy e certificando in via definitiva il pass per i Playoff del LIT 2024 Spring.

A quel punto ai Macko non restava che regolare i conti con aNc Outplayed, con i quali condividevano la terza posizione in classifica generale con pari vittorie e sconfitte, ma purtroppo il Tiebreak si è concluso con una sconfitta. Archiviata questa delusione e dunque relegati alla quarta posizione, i nostri possono ora dedicarsi anima e corpo alla preparazione dei Playoff, che rappresenteranno un'ottima occasione di rivincita contro gli unici tre team che li hanno sconfitti in queste settimane.

LIT 2024 Spring - Classifica definitiva Regular Season

Nome | Vittorie - Sconfitte | Percentuale di vittorie

⁠Atleta Esport | 13 - 1 | 93% ⁠Dsyre Esports | 11 - 3 | 79% aNc Outplayed | 10 - 4 | 71% Macko Esports | 10 - 4 | 71% ENEMI3S | 4 - 10 | 29% ⁠⁠⁠Axolotl | 3 - 11 | 21% ⁠EKO Academy | 3 - 11 | 21% ⁠DREN Esports | 2 - 12 | 14%

N.B. In grassetto le quattro squadre qualificate ai playoff.

La programmazione dei Playoff verrà rivelata nei prossimi giorni. Le partite si giocheranno al meglio di cinque e le due migliori squadre si qualificheranno per gli EMEA Masters 2024 Spring. La prima vincerà 4.500 euro e l'accesso al Main Event, mentre la seconda 3.000 euro e un pass per i Play-In.