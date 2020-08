Litigano online: ragazzo guida per 5.000 Km e uccide uno streamer di Call of Duty

Alle 5:53 di martedì 18 agosto, Matthew Thane, uno streamer di Twitch di 18 anni particolarmente legato a Call of Duty, è stato assassinato con un colpo di pistola mentre si trovava nella sua abitazione a Green Meadow Lane, una cittadina nella Contea di Denton, in Texas.

Le forze dell'ordine, giunte sul posto dopo la segnalazione dei vicini, hanno avviato la ricostruzione della dinamica di un atto che è stato descritto fin da subito come "non casuale", e dato il via alle ricerche dell'artefice del delitto, che secondo i testimoni indossava dei jeans è un casco di colore nero. Il sospettato, un ragazzo di 23 anni, è stato trovato da una squadra degli SWAT nella notte del giorno successivo a Pleasanton, nella Bay Area in California, a quasi 2.700 Km di distanza: gli agenti non hanno potuto fargli alcuna domanda, dal momento che il ventitreenne si è tolto la vita mentre cercavano di convincerlo a lasciare l'abitazione. Le prove trovate sul suo cellulare, in ogni caso, lo hanno collegato in maniera schiacciante all'omicidio, che sarebbe maturato a seguito di un litigio avvenuto online. Stando ad un ufficiale di polizia della Bay Area, l'assassino avrebbe acceso una tanica di propano per indurre Thane ad uscire dalla sua abitazione, per poi sparargli.

Secondo le indagini, l'autore del delitto avrebbe percorso più di 5.000 chilometri in totale (da Pleasanton a Green Meadow Lane, e ritorno) in una finestra temporale di circa 72 ore. La sera prima della sua morte, Matthew Thane era in diretta su Twitch - dove è conosciuto come Japan, oppure JPN - mentre giocava a Call of Duty. Non sono note al momento informazioni più dettagliate sul rapporto tra i due giovani e la natura del litigio che ha poi condotto a questo increscioso caso di omicidio-suicidio.

La famiglia di Thane ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe, introdotta dalle seguenti parole: "Matthew non ha mai fallito nel far sorridere le persone e illuminare la loro giornata. Era un personaggio davvero unico nel suo genere". La campagna, volta alla raccolta dei fondi per il funerale e le commemorazioni, ha fruttato oltre 25 mila dollari da quando è stata aperta lo scorso 18 agosto, grazie al contributo di 447 donatori.