Little Big Planet 3, Sony chiude i server a tempo indeterminato: addio all'online

Gli ultimi anni hanno visto un ritorno in auge di Little Big Planet 1, 2 e 3, con indizi da Steam di un loro arrivo su PC e l'uscita di un nuovo capitolo, ma il 2024 non è iniziato nel migliore dei modi per la mascotte di pezza. I server di Little Big Planet 3 sono offline a tempo indeterminato, ma quali sono le ragioni dietro questa decisione?

Come dichiarato attraverso la pagina di supporto presente all'interno del sito PlayStation, la casa di Tokyo ha confermato di voler mantenere offline i server di Little Big Planet 3 a seguito di alcuni problemi riscontrati proprio nel gennaio di quest'anno. "Questo è un avviso importante per tutti i possessori di PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita e PSP riguardo alle funzionalità online di alcuni giochi", afferma la comunicazione.

All'interno del contenuto pubblicato sul proprio sito, Sony ha confermato che "a causa di continui problemi tecnici che hanno portato alla disattivazione temporanea dei server di Little Big Planet 3 per PlayStation 4 nel 2024, è stato deciso di mantenere i server offline". Nonostante e avversità registrate negli scorsi mesi dal titolo in questione, le funzionalità offline di Little Big Planet 3 rimarranno attive, mentre la stessa cosa non si può dure per i contenuti generati dagli utenti.

Fatte salve le UGC salvate localmente sulla propria PS4, infatti, tutte le altre creazioni dei giocatori non saranno più disponibili al pubblico. Termina così il supporto a Little Big Planet 3 e alla vasta quantità di contenuti creati dai giocatori. Cosa ne pensate di tale cambiamento? Siete tra gli utenti che erano ancora attivi online su Little Big Planet 3?

Logitech G G432 Cuffie Gaming Cablate, Audio Surround 7.1, DTS: è uno dei più venduti oggi su