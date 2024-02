Little Big Planet Hub: spunta un video gameplay del gioco gratis PS3 mai uscito

Come ricorderanno i fan PlayStation più fedeli al brand, nel lontano 2013 Sony annunciò Little Big Planet Hub: si trattava di un free to play in esclusiva PS3 che, purtroppo, non ha mai visto la luce. A distanza di più di dieci anni dal reveal, sul web è spuntato un video gameplay del gioco gratis.

Il filmato in questione, che ha una durata di quasi otto minuti e può essere visto su YouTube, è stato registrato da un utente russo che sembrerebbe aver trovato un modo per mettere le mani sulla versione beta del titolo. A darne ulteriore prova è un secondo video, il quale mostra una PlayStation 3 modificata sulla quale viene installato il pacchetto intitolato Little Big Planet Hub Beta, lasciando ben poco spazio all'immaginazione.

Come si può notare dal filmato trapelato sui social, si tratta di un prodotto perfettamente in linea con tutte le altre iterazioni della serie e non sembrerebbero esserci meccaniche di gameplay che lo contraddistinguono rispetto ai primi tre capitoli di Little Big Planet. È probabile quindi che Sony volesse realizzare una piattaforma attraverso la quale consentire a tutti di accedere all'editor, guadagnando attraverso la vendita di elementi cosmetici da utilizzare sia per la personalizzazione dei Sackboy che dei vari elementi dello scenario.

In attesa di scoprire altre informazioni sul gioco che non è mai arrivato sul PlayStation Store, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i dettagli su come scaricare un pacchetto di skin gratis per Sackboy Una Grande Avventura.