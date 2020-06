Little Devil Inside accusato di razzismo: l'aspetto dei personaggi verrà modificato

Little Devil Inside è tornato a mostrarsi all'evento di PS5 con un trailer che ci ha ricordato la bontà della direzione artistica e ha annunciato l'esclusività temporale console per PlayStation 5. I commenti dei giocatori, in ogni caso, non sono stati tutti positivi.

Little Devil Inside è infatti stato accusato di promuovere degli stereotipi razzisti, tra l'altro in un periodo in cui la tematica è incredibilmente sentita, con le tante manifestazioni ancora in corso in giro per il mondo a seguito dell'omicidio di George Floyd. A scatenare queste accuse è stata una particolare scena, visibile a partire dal minuto 0:43 del trailer, che mostra il protagonista inseguito da un gruppo di selvaggi dall'aspetto primitivo, con la pelle nera e con delle maschere raffiguranti labbra pronunciate. In molti c'hanno ravvisato degli intenti razzisti e un'offesa alla comunità di colore, e non hanno mancato di attaccare il team di sviluppo.

La risposta di Neostorm non s'è fatta attendere. In un lungo post su Facebook, hanno chiarito che "non intendevano affatto promuovere stereotipi razzisti", e che non hanno neppure immaginato che quei personaggi potessero avere connotazioni di questo genere. Allo stesso tempo, si sono scusati con tutti coloro che si sono sentiti offesi. Dopodiché, hanno aggiunto: "Con questo design era nostra intenzione creare dei guardiani/protettori di una regione mistica del mondo di Little Devil Inside. Non intendevamo dare vita a personaggi basati sulle persone reali africane né su determinate tribù afro/americane. Nel creare le maschere colorate, i nostri designer si sono ispirati a varie culture". Tra le fonti d'ispirazioni ci sono anche i Kakamora di Oceania.

Chiarite le loro intenzioni iniziali, i ragazzi di Neostorm hanno ugualmente deciso di intervenire sulla propria creazione per evitare che altre persone possano sentirsi offese. A tal fine, in vista della pubblicazione del gioco completo, modificheranno i personaggi in questione rimuovendo i dreadlocks (i caratteristici nodi ai capelli, anche chiamati jata), modificando le labbra pronunciate, cambiando il colore della loro pelle e modificando il lancia dardi per far sì che non somigli ad una canna di marijuana. Il post è infine stato chiuso con le seguenti parole: "È il nostro primo gioco e siamo ancora ingenui su certe questioni".

Little Devil Inside è ancora privo di una data d'uscita, ma sarà lanciato su PC e, in esclusiva temporale console, su PlayStation 4 e PS5.