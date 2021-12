Little Devil Inside arriva nel 2022: Sony annuncia la finestra di lancio

A circa due mesi di distanza dalla pubblicazione dell'ultimo gameplay trailer di Little Devil Inside, arriva un interessante aggiornamento sul promettente Indie.

Con una mossa quantomeno insolita, il team di Sony sembra infatti aver confermato la finestra di lancio ufficiale dell'Action RPG a tinte survival. Il mezzo scelto per la comunicazione è uno spot pubblicitario pubblicato sull'account Instagram ufficiale di PlayStation. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, il breve filmato si propone di riassumere alcune delle produzioni indipendenti in arrivo su PS4 e PS5 nel prossimo futuro.



Tra i titoli protagonisti dello spot, accanto a SIFU e a Five Nights At Freddy's: Security Breach, troviamo proprio Little Devil Inside. Nei pochi secondi dedicati al gioco, possiamo veder apparire in sovrimpressione l'indicazione dell'inverno 2022 come finestra di lancio della produzione. Una comunicazione che dunque posticipa di molto l'esordio del gioco, che avrebbe originariamente dovuto vedere la luce nel 2021. Dato piuttosto particolare, la "comunicazione" di Sony non si è accompagnata a dichiarazioni in tal senso da parte dei canali ufficiali di Little Devil Inside o del team Neostream.

In attesa di ulteriori conferme, ricordiamo che il titolo si è mostrato per l'ultima volta al pubblico in occasione del PlayStation State of Play del 27 ottobre 2021, in seguito al quale sulle pagine di Everyeye ha trovato spazio una ricca anteprima di Little Devil Inside, a firma del nostro Marco Mottura.