Little Devil Inside: l'avventura di Neostream torna a mostrarsi su PS5

Dopo essere scomparso dai radar per un lungo periodo torna a mostrarsi sul palco di PlayStation 5 il particolare fantasy di Neostream, Little Devil Inside. L'avventura ruolistica che ha visto i natali grazie a Kickstarter arriverà anche sulla nuova console Sony.

Per chi non lo conoscesse Little Devil Inside è un action GDR che si ispira a capolavori come Dark Souls e Legend of Zelda Wind Wake, ambientato in un mondo post apocalittico pieno di misteri da risolvere e nemici pericolosissimi. Il gioco offrirà la possibilità di aggiornare i propri equipaggiamenti e di affrontare nemici minori, nonché boss giganteschi.

Prima di lasciarvi al trailer vi ricordiamo che, Little Devil Inside uscirà entro il 2020 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e probabilmente Xbox Series X.