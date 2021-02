Little Devil Inside sembra troppo bello per essere vero: scopriamo la sua storia

Quando è stato presentato allo showcase di PlayStation 5 dello scorso giugno, Little Devil Inside è subito sembrato uno di quei progetti troppo belli per essere veri. Il lavoro di Neostream Interactive è ispirato dal punto di vista estetico, non è banale e soprattutto vanta un concept davvero brillante.

Little Devil Inside è un action adventure con elementi RPG e survival che sembra essere uscito dai racconti di Jules Verne, con una resa visiva che mescola elementi super-deformed e stilizzati con luci e scorci realistici. La sua storia, in ogni caso, comincia molto prima dell'apparizione allo showcase di PlayStation 5.

Il viaggio è cominciato più di un lustro fa con una campagna Kickstarter organizzata dall'allora sconosciuto studio Neostream per raccogliere i fondi necessari allo sviluppo di una produzione decisamente ambiziosa. L'eccellente presentazione attirò l'attenzione di un gran numero di finanziatori: 5126 per l'esattezza, che grazie al loro contributo permisero al team di assicurarsi più di 190 mila dollari a fronte dei 160 mila richiesti. L'intero collettivo ruota attorno ad appena tre persone, che oltre ad una grande passione per i videogiochi hanno dimostrato di avere anche tante idee e buon gusto. Viaggiate con noi nella storia di Little Devil Inside guardando il video in apertura di notizia e leggendo lo speciale sulla storia di Little Devil Inside curato dal nostro Marco Mottura.