Little Devil Inside cattura l'essenza del viaggio: il team vuole sollecitare la fantasia

Forte di una campagna di successo su Kickstarter, Little Devil Inside è il primo progetto videoludico di Neostream: per questa ragione, il team è rimasto scioccato quando ha scoperto di aver attirato l'attenzione di Sony.

Il team creativo dell'indie racconta di essere stato contattato dal colosso nipponico a breve distanza dalla campagna di crowfunding. Tuttavia, gli autori non si erano sentiti sufficientemente pronti per accettare la partnership, che è però tornata a bussare - con maggiore insistenza - contestualmente alle voci più insistenti legate al reveal di PlayStation 5. Al secondo tentativo, Sony si è aggiudicata la possibilità di supportare le attività di Neostream: nonostante ciò, Little Devil Inside non sarà un'esclusiva assoluta PS4 e PS5.



Nel raccontare questi retroscena in un'intervista concessa a Edge, Neostream ha dichiarato di aver voluto ispirare il proprio lavoro a un'epoca perduta del mondo videoludico. Ripensando a periodi in cui spesso il pubblico non aveva altre informazioni su di un gioco se non l'artwork che trovava in copertina presso il proprio store di fiducia, la software house punta a lasciare a briglia sciolta la fantasia del giocatore. Little Devil Inside, rivela il team, "non è creato in maniera tale che i giocatori rompano ogni cassa che incontrano, cerchino sino all'ultima gemma o runa, corrano a ogni angolo di un livello per creare a tutti i costi la spada più potente. Ha più che altro a che fare con il viaggio". Anche per questa ragione, l'indie non offrirà un sistema di viaggio rapido, ma la possibilità di salire a bordo di un treno per raggiungere le diverse aree di gioco.



Dopo essersi mostrato in azione in un gameplay trailer di Little Devil Inside, l'avventura è in attesa di ricevere una data di uscita definitiva.