Little Devil Inside non sarà un'esclusiva PS4 e PS5: la conferma dal sito ufficiale

In occasione dello show digitale di presentazione dei titoli in arrivo su PlayStation 5, due produzioni indipendenti hanno catturato in maniera particolare l'attenzione del pubblico: Kena Bridge of Spirits e Little Devil Inside.

Quest'ultimo, annunciato ufficialmente nel corso del 2019, è in particolare tornato a mostrarsi in occasione dell'evento, durante il quale è stato confermato il suo approdo sulla console next gen di Sony. L'evocativo trailer di Little Devil Inside ha generato molto interesse tra la community videoludica, che sarà dunque lieta di apprendere che il gioco è in verità destinato ad approdare su di un ampio numero di piattaforme.

La conferma di ciò arriva direttamente dal sito ufficiale del titolo, che riporta l'elenco completo degli hardware supportati dalla produzione firmata dagli sviluppatori di Neostream. Tra questi ultimi, oltre ovviamente a PlayStation 5 e la già nota PlayStation 4, figurano anche Xbox One e Nintendo Switch. Per Little Devil Inside si conferma dunque una natura cross-gen e multipiattaforma, che vedrà il gioco pubblicato anche su console Microsoft e Nintendo e su PC come si evince dal logo Windows 10.



Attualmente, la produzione indipendente è priva di una data di pubblicazione specifica: in attesa di scoprire la finestra di lancio dell'opera di Neostream, sulle pagine di Everyeye trovate un'anteprima di Little Devil Inside, a cura di Francesco Delrio.