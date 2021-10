Little Devil Inside allo State of Play: strani mostri e avventure nel gameplay trailer

Come promesso, Little Devil Inside è tornato a mostrarsi al pubblico in occasione del PlayStation State of Play trasmesso nella serata di mercoledì 27 ottobre.

Sfruttando la vetrina offerta dallo show digitale di casa Sony, l'intrigante Indie si è presentato in un corposo gameplay trailer, che ha alzato il sipario su molti aspetti di questa peculiare avventura esplorativa. Tra scenari desertici e innevati, ma anche tra le colline di una piccola cittadina, lo sfortunato protagonista di Little Devil Inside si ritroverà ad avere a che fare con un bestiario di creature decisamente peculiari.

Tra minacciosi mostri degli abissi intrappolati in piscine olimpioniche e strane biomacchine dagli intenti minacciosi, potete osservare Little Devil Inside in azione grazie al nuovo filmato, disponibile direttamente in apertura a questa news. Il trailer ha presentato per la prima volta la mappa del mondo di gioco, che potrà essere esplorata in libertà sia a piedi sia a dorso di animali o con diversi veicoli. Per favorire un approccio rilassato, Little Devil Inside non includerà alcuna forma di viaggio rapido.



Originariamente atteso nel corso del 2021, al momento l'Indie è ancora privo di una data di uscita, con il nuovo trailer che si è limitato a riconfermare l'arrivo del gioco su PS4 e PS5.