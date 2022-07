Little Devil Inside sta per tornare? Nuovo indizio sulla finestra di lancio

È trascorso ormai quasi un anno dall'ultima presentazione di Little Devil Inside, che è stato tra i protagonisti di un vecchio State of Play. A rompere questo lungo silenzio è stato un popolare leaker, il quale potrebbe aver scoperto il periodo di lancio dell'atteso gioco.

Ci riferiamo al celebre account Twitter chiamato PlayStation Game Size, il quale è solito estrapolare informazioni direttamente dal database ufficiale Sony. In questo caso, i dettagli arrivati all'utente non sono molto specifici ma, stando a quanto dichiarato in un messaggio di qualche giorno fa in risposta ad un follower curioso, Little Devil Inside arriverà nel corso del prossimo inverno. Sempre secondo PlayStation Game Size, Sony non avrebbe ancora inserito una data specifica nel database, il quale manca persino di un placeholder, ovvero di una data provvisoria che solitamente viene assegnata a tutti quei prodotti di cui non è ancora stato annunciato ufficialmente il day one.

Per stessa ammissione di Sony PlayStation in un trailer dedicato alle produzioni indie pubblicato lo scorso dicembre, Little Devil Inside dovrebbe arrivare entro la fine del 2022, quindi potrebbe non mancare molto al ritorno sulle scene del gioco per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.