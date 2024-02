Little Devil Inside è ancora vivo e vegeto: lo conferma il nuovo video gameplay

Ormai da molto tempo si sono perse le tracce di Little Devil Inside, intrigante Action/Adventure di Neostream Interactive prevista su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox in un periodo ancora sconosciuto. Nonostante il lungo silenzio, però, il progetto esiste ancora ed i lavori procedono regolarmente.

A confermarlo è il nuovo video-gameplay di oltre 6 minuti diffuso dagli sviluppatori, che offrono così ai fan un nuovo assaggio del loro Action/Adventure dalle atmosfere coinvolgenti e lo stile grafico ispirato. Ancora una volta, però, tutto tace su una possibile finestra di lancio, non comunicata nemmeno in quest'occasione. In passato sembrava che Little Devil Inside potesse uscire già nel 2022, ma come abbiamo visto nulla di tutto questo è avvenuto, così come non è successo nel corso del 2023.

Il nuovo filmato è sicuramente un segnale positivo sullo status dei lavori, quanto basta per tranquillizzare anche solo un minimo tutti quei giocatori fiduciosi sulla buona riuscita del progetto, ma in ogni caso sembra che si dovrà aspettare ancora piuttosto a lungo prima di vedere Little Devil Inside divenire realtà sul mercato. L'attesa dunque prosegue, nella speranza che Neostream Interactive riveli quanto prima maggiori dettagli sul loro promettente Action/Adventure, soprattutto per quanto riguarda una data d'uscita.