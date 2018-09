Little Dragons Café: disponibile in Europa il nuovo gioco del creatore di Harvest Moon

Rising Star Games ha annunciato che Little Dragons Café è ora disponibile su Nintendo Switch e PlayStation 4. Esplora un mondo completamente nuovo realizzato da Yasuhiro Wada, il creatore della serie Harvest Moon.

Gestisci il tuo cafè

Gestisci il tuo locale preparando piatti gustosi, servendo i tuoi clienti e gestendo un cast composto da un personale vivace e visitatori eccentrici.

Esplora il mondo

scopri un mondo completamente nuovo e pieno di fauna selvatica, segreti e pericoli mentre raccogli ingredienti e ricette per migliorare il menu del tuo bar.

Alleva un Drago

Prenditi cura del tuo drago. Esplora, caccia e scopri nuove aree insieme al tuo fedele compagno.

Little Dragons Café è disponibile ora in formato digitale e retail per Nintendo Switch e PlayStation 4.