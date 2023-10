Little Goody Two Shoes: la fiaba horror di Square Enix si lancia in video

Square Enix Collective, la divisione del publisher giapponese impegnata nella produzione e nella promozione delle più originali esperienze interattive degli sviluppatori indipendenti, sta per lanciare su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch la fiaba horror Little Goody Two Shoes.

La nuova esperienza interattiva firmata dagli autori portoghesi di AstralShift sotto l'egida di Square Enix Collective si ispira ai giochi di ruolo degli anni '90 e agli anime dei primi anni 2000.

Il titolo narra le gesta compiute da Elise, un'ambiziosa ragazza determinata a diventare ricca per sfuggire alla sua umile esistenza. Una volta indossate le scarpette rosse scoperte nel suo orto, Elise darà una svolta alla sua vita e si imbarcherà in una spaventosa avventura che la porterà ad addentrarsi sempre più nel cuore del bosco misterioso che circonda il villaggio di Kieferberg.

La fiaba a tinte oscure tratteggiata da AstralShift fa dell'esplorazione, della risoluzione degli enigmi e della sopravvivenza i tre pilastri di un gameplay costruito sulle fondamenta di una storia gotica con dieci finali possibili, ciascuno dei quali determinato dalle scelte e dalle azioni compiute da Elise nell'interazione con i PNG e nella gestione delle risorse necessarie per rimanere in vita. Non mancheranno poi dei minigiochi con cui aiutare la protagonista a 'sbarcare il lunario' e consentirgli di scoprire i segreti di Kieferberg.

Il lancio di Little Goody Two Shoes è previsto per il 31 ottobre: date un'occhiata alle immagini e al video che trovate in calce e in cima alla notizia e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di quest'opera indie.