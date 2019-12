Little Inferno gratis per un giorno: nuova offerta da Epic Games Store

Continua il conto alla rovescia di Epic Games Store in vista delle festività natalizie e delle celebrazioni per l'inizio del nuovo anno. A partire da giovedì 19 dicembre, la piattaforma sta infatti offrendo ai propri utenti diversi titoli in regalo.

Dopo aver offerto ai giocatori SUPERHOT gratis per un periodo di tempo limitato, lo store dedicato al PC gaming presenta al pubblico un nuovo titolo da riscattare senza alcuna spesa. Si tratta di Little Inferno, produzione approdata sul mercato videoludico nel corso del 2012, sviluppata e distribuita da Tomorrow Corporation.

Titolo dal concept peculiare, Little Inferno offre ai giocatori un "Camino del divertimento", le cui fiamme sono in grado di ridurre in cenere un vasto e bizzarro assortimento di oggetti. Il catalogo include infatti i più disparati contenuti, tra i quali ricordiamo "ceppi, robot urlanti, carte di credito, batterie, pesci esplosivi, congegni nucleari instabili e piccole galassie". Presentato come "un'avventura in cui guarderai su su su per la canna fumaria oltre la quale si trova il freddo mondo", la produzione di Tomorrow Corporation si caratterizza per una narrativa misteriosa e metaforica. Per maggiori informazioni, sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Little Inferno, a cura di Francesco Fossetti.



Nel tempo, il titolo si è guadagnato l'attenzione del pubblico, raggiungendo, nel 2014, quota un milione di copie vendute. L'iniziativa di Epic Games Store consente di ottenerlo gratuitamente per un periodo molto limitato: l'offerta avrà termine alle ore 17:00 di domani, lunedì 23 dicembre.