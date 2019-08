Little Nightmares 2 annunciato ufficialmente alla Gamescom 2019

Nel corso di Opening Night Live, la trasmissione d'apertura della Gamescom 2019, Bandai Namco Entertainment e Tarsier Studios hanno presentato ufficialmente Little Nightmares 2, seguito della singolare avventura lanciata nel 2017.

Per celebrare l'annuncio, è stato pubblicato il trailer che potete visionare in apertura di notizia. Il filmato ci introduce alle atmosfere tetre di questo nuovo capitolo, senza tuttavia mostrarci delle scene di vero e proprio gameplay. Al termine viene inoltre rivelato che Little Nightmares 2 vedrà la luce su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC nel corso del 2020.

A quanto pare Bandai Namco sta puntando forte su questo franchise. Oltre al capostipite di cui vi abbiamo già parlato, alla fine del mese di maggio è anche stato lanciato Very Little Nightmares, titolo sviluppato appositamente per dispositivi mobili iOS e Android che funge da prequel.