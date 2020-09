Little Nightmares 2, aprono i preordini: svelati i contenuti delle edizioni Day One e TV

Di ritorno dall'Opening Night Live della Gamescom 2020 con un video gameplay di Little Nightmares 2, gli autori dei Tarsier Studios e i vertici di Bandai Namco aprono ufficialmente i preordini dell'avventura a tinte oscure nella sua doppia edizione Day One e TV per PC e console.

In previsione del lancio per l'11 febbraio del 2021 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, gli sviluppatori svedesi decidono così di aprire la fase per le prenotazioni del sequel di Little Nightmares illustrando i contenuti e i bonus previsti per gli acquirenti del titolo nelle sue diverse versioni.

Chi preordinerà la Day One Edition di Little Nightmares 2 ricevererà la Mokujin Mask, ispirata dal famoso personaggio della serie picchiaduro di TEKKEN, per Mono. Con l'edizione Day One si avrà inoltre accesso alla mini-colonna sonora composta Tobias Lilja e alla Stanza Segreta dei Nomini, un'espansione esclusiva i cui contenuti saranno svelato successivamente da Tarsier.

Optando per il preorder della TV Edition, oltre a tutti i bonus dell'edizione Day One si potranno ricevere anche la colonna sonora completa, un artbook, degli adesivi, una stellbook esclusiva e un diorama di Mono & Six. In calce alla notizia trovate tutte le immagini che illustrano i contenuti delle edizioni di lancio, ma prima vi ricordiamo che Little Nightmares 2 uscirà anche su PS5 e Xbox Series X e S, con tanto di upgrade gratuito per chi acquisterà la versione per la corrispondente versione console su PS4 o Xbox One.