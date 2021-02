Little Nightmares 2: come trovare tutti i cappelli indossabili

In questa guida su Little Nightmares 2, il seguito dell'acclamato platform horror di Tarsier Studios, vi aiuteremo a trovare i 12 copricapi indossabili dal protagonista durante le sue (dis)avventure nel mondo da incubo. Andando in ordine di capitolo, di seguito trovate tutte le istruzione che vi servono al riguardo per recuperare tutti i i cappelli del gioco.

Trovando tutti i cappelli sbloccherete anche un obiettivo: Colpo di Testa. Per raccogliere i cappelli basta avvicinarsi a essi e premere il tasto per aggrapparsi.

Capitolo 1

Cappello da Procione - Quando avrete raggiunto la casa, entrate nella cucina. Uscendo sul corridoio, dirigetevi in fondo (in basso sullo schermo) e nella stanza sul lato sinistro. Nel bel mezzo della stanza, sul pavimento, troverete il cappello da procione.

- Quando avrete raggiunto la casa, entrate nella cucina. Uscendo sul corridoio, dirigetevi in fondo (in basso sullo schermo) e nella stanza sul lato sinistro. Nel bel mezzo della stanza, sul pavimento, troverete il Cappello da Nomino - Se possedete il DLC La Mansarda del Nomino , al suo interno troverete un altro cappello. Ottenerlo però non è semplicissimo, ecco quindi come fare: una volta raggiunta la soffitta della casa e recuperata una chiave, vedrete un Nomino attraversare lo schermo da destra a sinistra (soltanto se avete il DLC, ribadiamo). Inseguitelo finché non vedrete che comincia a nascondersi in diversi punti; dovrete trovarlo rispettando un determinato ordine : aprite la valigia, tirate un oggetto alla scatola di destra, aprite il cassetto e saltate 3 volte sulla poltrona. Una volta fatto, la piccola creatura fuggirà di nuovo, questa volta svelando un passaggio segreto che si trova dietro il quadro a destra. Nella nuova stanza il Nomino salirà in alto, illuminando la via con un fiammifero e seguendo i vostri movimenti. Andate verso il fondo della stanza e poi sulla destra. Spostate due volte il mobile , prima per far salire il Nomino e poi per farlo proseguire. A questo punto dovrete correre verso la porta metallica se non volete rimanere al buio. Trovate l'interruttore e aggrappatevi a esso per illuminare finalmente tutta la soffitta. Tornate indietro, aprite il cassetto del mobile che vedete vicino allo schermo , all'altezza di quello spostato in precedenza. Arrampicatevi e sarete nel punto in cui si trovava il Nomino col fiammifero. Superate la prima asse e continuate a salire, saltando di asse in asse fino a raggiungere il Nomino e il suo Cappello Nomino!

Capitolo 2

Cappello da palla - Lo trovate nel cortile della scuola, dove ci sono i giochi. Più precisamente, è all'interno del cassonetto situato vicino alla porta dell'edificio.

- Lo trovate nel cortile della scuola, dove ci sono i giochi. Più precisamente, è all'interno del cassonetto situato vicino alla porta dell'edificio. Cappello da barattolo - Si trova nella libreria e dovrete usare la scala per raggiungerlo. Spostatela in corrispondenza del ripiano centrale, salite e guardatevi a sinistra.

Capitolo 3

Cappello da orsacchiotto - All'interno della stanza piena di giocattoli, subito dopo quella con i raggi X. Si trova sopra il mobile in fondo a destra, vi basterà arrampicarvi lì per raccoglierlo.

- All'interno della stanza piena di giocattoli, subito dopo quella con i raggi X. Si trova sopra il mobile in fondo a destra, vi basterà arrampicarvi lì per raccoglierlo. Cappello di bende - Dopo aver fatto (purtroppo) la conoscenza del Dottore, nell'obitorio. Raccogliete una chiave sul mobile di sinistra e guardate in fondo tra i due cadaveri a sinistra e il tavolo insanguinato: dovreste vedere un cassetto, apribile con la chiave, che nasconde all'interno questo cappello.

Capitolo 4

Cappello da postino - Ovviamente, lo troverete nell'ufficio postale! Nella stanza straripante di lettere con il monitor in alto a sinistra, scendete in basso ed esplorate le lettere a sinistra per rinvenirlo.

- Ovviamente, lo troverete nell'ufficio postale! Nella stanza straripante di lettere con il monitor in alto a sinistra, scendete in basso ed esplorate le lettere a sinistra per rinvenirlo. Cappello a berretto - Si trova nel negozio di giocattoli. Per raggiungerlo, muovete il carrello di destra fino al mobile sul lato opposto dello schermo per arrampicarvi; guardando a sinistra dello scaffale, sopra i pacchi, troverete il cappello.

Capitolo 5

Cappello da cowboy - Terminate semplicemente l'avventura per ottenere questo fantastico copricapo alla Indiana Jones!

Per sapere di più su questo originale puzzle-game a tema horror, vi rimandiamo alla nostra recensione di Little Nightmares 2, ora disponibile su PC, Nintendo Switch, Google Stadia, PS4 e Xbox One, compatibile anche con PS5 e Xbox Series X/S.