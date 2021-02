Little Nightmares 2 debutta in Top 10 nel Regno Unito

Super Mario 3D World + Bowser's Fury è stato il gioco più venduto nel Regno Unito la scorsa settimana ma come sono andate invece le vendite di Little Nightmares 2, altro titolo di rilievo uscito negli ultimi sette giorni?

Il successo di Super Mario 3D World + Bowser's Fury ha spinto anche le vendite degli altri giochi di Mario, con Super Mario 3D All-Stars che occupa la posizione numero 12 mentre Super Mario Odyssey sale alla posizione numero 14 con vendite in crescita del 28% su base settimane. Mario Kart 8 Deluxe si trova in quinta posizione mentre New Super Mario Bros U Deluxe occupa la posizione numero 16, Super Mario Party è in diciottesima posizione con a seguire Luigi's Mansion 3.

Classifica UK 15 febbraio 2021

Super Mario 3D World + Bowser's Fury Animal Crossing New Horizons FIFA 21 Marvel's Spider-Man Miles Morales Mario Kart 8 Deluxe Call of Duty Black Ops Cold War Little Nightmares 2 Minecraft Nintendo Switch Edition Assassin's Creed Valhalla Ring Fit Adventure

Little Nightmares 2 debutta in settimana posizione, con la maggior parte delle copie vendute su PS4 (43%) seguito da Switch (37%), Xbox One (18%) e PC (2%). FIFA 21 registra una crescita del 140% e occupa ora la terza posizione mentre Marvel's Spider-Man Miles Morales riagguanta il quarto posto, inoltre Demon's Souls rientra in Top 40 alla posizione numero 17.