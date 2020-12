Little Nightmares 2: la demo è disponibile ora come parte del TGA Festival

In occasione dei The Game Awards 2020 è partito ufficialmente il TGA Festival, evento dedicato alle demo dei nuovi giochi in uscita prossimamente. Tra le versioni di prova ora disponibili trova spazio anche la test version di Little Nightmares 2.

Torna in un universo di affascinanti orrori in Little Nightmare II, un gioco ricco di suspense e avventure in cui vestirai i panni di Mono, un ragazzino intrappolato in un mondo distorto dal ronzio di una torre lontana. Con la guida di Six, la ragazza con l’impermeabile giallo, Mono andrà alla scoperta degli oscuri segreti che circondano la Signal Tower. Tuttavia il loro viaggio non sarà semplice, edovranno affrontare le minacce dei terribili residenti di questo mondo. Te la senti di sfidare una serie di nuovi piccoli incubi?

Potete scaricare gratis la demo di Little Nightmares 2 da Steam, gli sviluppatori fanno sapere che la versione di prova sarà disponibile anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch all'inizio del 2021. Little Nightmares 2 arriverà l'11 febbraio su tutte le piattaforme citate e su PS5 e Xbox Series X/S con aggiornamento gratis.