Little Nightmares 2, demo gratis su PlayStation e Xbox: link per il download

Dopo aver reso disponibile la Demo di Little Nightmares II su PC, Bandai Namco e Tarsier Studio portano il contenuto gratuito anche su console Sony e Microsoft.

A partire da quest'oggi, mercoledì 13 gennaio, i giocatori attivi sugli hardware possono avere un primo antipasto di quelle che saranno le nuove avventure di Six, accompagnata in questo nuovo viaggio anche da un volto inedito: il piccolo Mono. La Demo del gioco è disponibile sia su PlayStation Store sia su Xbox Store, ovviamente con i medesimi contenuti su tutte le piattaforme. In particolare, l'estratto diLittle Nightmares II condurrà il pubblico alla scoperta della Landa Desolata, luogo in cui risiede un misterioso Cacciatore assetato di sangue. Di seguito, per la comodità dei giocatori più coraggiosi, riportiamo i link per procedere al download sulle diverse piattaforme:

Ricordando cheapproderà sul mercato videoludico il prossimo 11 febbraio, segnaliamo inoltre un'interessante offerta al pubblico intrigato dalle atmosfere create da, ma che non ha avuto modo di affrontare il primo viaggio.ha infatti reso disponibile Little Nightmares gratis su PC per un periodo di tempo limitato.