Little Nightmares 2, Demo gratis anche su Nintendo Switch: link per scaricarla

Nel corso della giornata odierna, Bandai Namco ha offerto moltissime novità a coloro che stanno attendendo i nuovi incubi che si annidano tra gli scenari di Little Nightmares II.

Dopo aver annunciato a sorpresa la possibilità di riscattare gratis Little Nightmares su PC per un periodo di tempo limitato, la compagnia ha infatti pubblicato a sorpresa una Demo del sequel. Un primo assaggio della produzione di Tarsier Studio è disponibile dalla giornata odierna su PlayStation Store e Xbox Store, con il contenuto accessibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Ora, anche l'utenza della casa di Kyoto può usufruire della Demo gratuita di Little Nightmares II, pubblicata su Nintendo Switch. Per procedere al download è sufficiente accedere al Nintendo eShop, entrare nella scheda prodotto del gioco e selezionare "Versione Demo". Per comodità, trovate di seguito un link alla scheda dedicata sullo store:

L'assaggio del titoloconduce i giocatori al cuore della Landa Desolata, dove si dice risieda un Cacciatore assetato di sangue: riuscirannoa superare quest'area? In attesa dell'uscita del gioco il prossimo, sulle pagine di Everyeye il nostro Alessandro Bruni vi propone una ricca video anteprima di Little Nightmares II