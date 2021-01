Little Nightmares 2: le emozioni della Demo nel video Lost In Transmission

Con il lancio della Demo di Little Nightmares 2 su PC e console, Bandai Namco apre una finestra sulla dimensione a tinte oscure del platform di Tarsier Studio con il video gameplay "Lost in Trasmission".

La versione dimostrativa di Little Nightmares 2, attualmente disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, offre agli appassionati della serie e ai fan del genere l'opportunità di aiutare Mono a sfuggire ai pericoli che si annidano tra le pieghe del livello Landa Desolata.

Il team di Tarsier Studio ricorda inoltre che, dal 13 al 17 gennaio, sarà possibile scaricare gratis Little Nightmares dalle pagine dello store di Bandai Namco, in modo tale da ripercorrere le gesta di Sei mentre esplora le Fauci del primo atto di questa apprezzata saga platform intrisa di elementi thrilling.

Chi desidera approfondire ulteriormente la conoscenza di quest'opra, può recuperare i fumetti digitali di Little Nightmares pubblicati da Bandai Namco Entertainment Europe per sistemi mobile iOS e Android: la storia raccontata nei fumetti si svolge tra l'epilogo del primo capitolo e il prologo del secondo.

L'uscita di Little Nightmares 2 è prevista per l'11 febbraio 2021 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PS5 e Xbox Series X/S: inizialmente il titolo sarà fruibile in retrocompatibilità, ma Tarsier prevede di lanciare la patch che ottimizzerà gratuitamente il gioco all'hardware delle console next gen in un secondo momento.